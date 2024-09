Preso suspeito de homicídio relacionado à disputa no tráfico em Guaratuba

Foto: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu temporariamente um homem, de 22 anos, por envolvimento no homicídio de Josué Irineu Pereira, ocorrido em maio deste ano, em Guaratuba. A captura aconteceu na manhã desta terça-feira (10), no mesmo município.

Além do cumprimento do mandado de prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Em um dos locais, as equipes localizaram 180 gramas de cocaína, resultando na prisão em flagrante de outro homem, de 19 anos.

De acordo com o delegado Gabriel Rocha, a motivação do homicídio está ligada a disputas por área para o tráfico de drogas. A vítima foi morta por disparos de arma de fogo.

“Imediatamente após o registro do boletim de ocorrência, a equipe de investigação empreendeu todos os esforços a fim de identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Após a realização de diversas diligências, dois homens, um de 22 anos e outro de 32, foram apontados como sendo os autores”, explica Rocha.

As ordens judiciais foram representadas pela autoridade policial e expedidas pelo judiciário, sendo cumpridas pelos policiais civis e militares.

Os indivíduos, de 19 e 22, foram encaminhados ao sistema penitenciário. As investigações continuam a fim de localizar o segundo envolvido no homicídio.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.