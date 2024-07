Projeto Amigos do Mar, de Guaratuba, realiza acampamento de inverno

Com a chegada do inverno, as crianças e adolescentes do projeto Amigos do Mar, em Guaratuba, puderam viver a experiência de acampar ao ar livre e sentir a natureza no último final de semana.

Com a temática “Uma Aventura através das Emoções”, inspirada no filme “Divertidamente 2” o foco foi a Educação ambiental, além de muito “aprendizado para a vida” em provas e desafios individuais e em equipe. Grupos de reflexão tornaram as emoções e sentimentos vividos por cada participante um momento para “evoluir no pensamento e nas atitudes”.

O acampamento contou com monitores voluntários e apoio do Villa Vane Ecopark, na localidade de Boa Vista, em Guaratuba, onde aconteceu o acampamento. O encerramento foi realizado com a participação dos pais num café coletivo.

O projeto Amigos do Mar é realizado pelo Instituto Guaju e começou com crianças da comunidade Caieiras e hoje está ampliado com crianças de outros balneários e bairros da cidade.