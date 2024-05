Projeto para APA de Guaratuba será apresentado em evento e em festa feira

Um trabalho de aproximadamente dois anos na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba será apresentado nesta sexta-feira (24) às 8h30 em um evento que vai durar o dia todo e se estende até o sábado (25) com atividades culturais e artísticas.

Às 8h30, no Hotel Spazio Marine, acontece a apresentação do documento do Projeto Político-Pedagógico mediado pela Educação Ambiental (PPPEA) do território da APA de Guaratuba.

Além deste evento, que encerra às 19h, atividades com a comunidade acontecem na Praça dos Namorados, com uma Festa Feira, no sábado (25), das 10h às 17h. Serão apresentados projetos de educação ambiental, shows musicais e apresentações culturais.

O projeto é fruto de uma parceria entre o IAT (Instituto Água e Terra), responsável pela APA estadual e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pela gestão dos parques nacionais da Guaricana e Saint-Hilaire/Lange.

Além das duas unidades de conservação (UC) federais, o PPPEA abrange uma UC estadual, o Parque Boguaçu; uma UC municipal, o Parque Natural Municipal Lagoa do Parado; e uma reserva particular do patrimônio natural, a RPPN Encontro das Águas.

Ao longo de dois anos, foram realizadas 10 oficinas e inúmeras reuniões, demonstrando um comprometimento significativo na construção de um documento orientador para ações de educação ambiental nesse território tão singular, fundamental para a conservação da biodiversidade e para a preservação dos modos de vida tradicionais.

O projeto tem como objetivo orientar o planejamento e a implementação de ações educativas no Território da APA de Guaratuba, envolvendo as unidades de conservação sobrepostas, seus entornos e zonas de amortecimento, promovendo a integração e o fortalecimento da participação e controle social nos processos de gestão ambiental pública.

Para a sua implementação será criada nesta sexta-feira uma Rede Gestora responsável pela implementação do documento, monitoramento e avaliação.

Concessionária de rodovias – A EPR Litoral Pioneiro, empresa concessionária das rodovias do Litoral, informou que apoia a iniciativa e irá acompanhar as atividades no município.

“A EPR Litoral Pioneiro reconhece a necessidade e a importância de políticas públicas com foco na educação ambiental e por isso fez questão de apoiar esta iniciativa tão relevante”, comenta o diretor presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Festa Feira na Praça dos Namorados