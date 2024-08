Prorrogado o prazo para as licenças de pescadores e pescadoras profissionais

Prorrogado o prazo para as licenças de pescadores e pescadoras profissionais

Foto de Arquivo do Correio do Litoral / Gustavo Aquino

Ministério da Pesca e Aquicultura publicou, nesta sexta-feira (23), uma nova portaria que prorroga o prazo para a entrega das manutenções das licenças de pescadores e pescadoras profissionais.

A manutenção da licença envolve o preenchimento anual do Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira (REAP), documento fundamental para que os pescadores e pescadoras comprovem o exercício contínuo de suas atividades e, assim, mantenham suas licenças em conformidade com as exigências legais.

O prazo para apresentação das manutenções prevista para o último dia de cada anos, foi prorrogado para 31 de dezembro de 2025.

Quem deve realizar a manutenção?

Todos os pescadores e pescadoras que possuem licenças ativas no Sistema PesqBrasil-RGP Pescador e Pescadora Profissional e que ainda não enviaram o REAP referente aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 devem realizar a manutenção da licença.

Essa prorrogação traz mais segurança para a categoria, permitindo que os pescadores mantenham suas licenças em dia e continuem a exercer suas atividades sem interrupções.

Confira aqui a íntegra da Portaria GM – MPA Nº 336, de 22 de agosto de 2024