Ratinho Junior garante parceria com prefeito Mauricio Lense

Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), foi recebido pelo governador Ratinho Junior (PSD), nesta quarta-feira (6), no Palácio Iguaçu. Ele estava acompanhado da esposa Simone, do deputado estadual Denian Couto (Podemos) e da assessora Josiane Cordeiro.

No encontro no Palácio Iguaçu, Lense agradeceu a dedicação do governo à cidade do litoral e falou das demandas do município. Ele também conversou sobre o período das atividades da temporada de verão.

Ratinho Junior relatou o acompanhamento diário que faz das obras da ponte de Guaratuba – que já está com 27,1% executada – a previsão de engorda da praia e a duplicação da PR-412, entre Guaratuba e Garuva (SC).

“Todos estes investimentos estarão sendo executados ao longo de 2025”, afirmou o governador. Ratinho Junior disse ainda que o Estado vai ajudar a prefeitura a construir um hospital no município, além de um programa de asfaltamento. “A vocação de Guaratuba está não apenas no turismo, mas cada vez será mais procurada por aposentados para morar lá”, destacou o governador.

Companheirismo

“O governador nos pediu projetos. Faremos”, disse Mauricio. “Fico muito feliz com o apoio político que estamos recebendo. Agora será muito trabalho, já que vamos assumir em um momento em que a cidade estará com centenas de milhares de turistas no réveillon”, pontuou.

“Fiquei muito feliz em ser tão bem recebido. Agradeci o companheirismo e me coloquei totalmente à disposição do governador para trabalharmos juntos por Guaratuba”, afirmou o futuro prefeito. “Me chamou a atenção, e você pode ver na foto, que o governador tem no gabinete dele uma TV com imagens em tempo real da construção da nossa ponte. Muito legal!”,

O deputado Denian Couto, que tem sido o principal interlocutor do prefeito eleito na esfera estadual, acompanhou o encontro e afirmou que pretende buscar ainda mais investimentos para Guaratuba. “Tenho orgulho de representar o prefeito e o município na Assembleia Legislativa. Vou trabalhar para que a cidade cresça e melhore a vida das pessoas”, concluiu.

Dobradinha

“Na boa conversa, lembramos da primeira eleição do Ratinho Junior ao governo do Estado em 2018 e ele me agradeceu muito. Nossa parceria não é de hoje”, disse o prefeito eleito.

Na ocasião, como candidato a deputado estadual, Maurício fez dobradinha com Ratinho Junior e enfrentou Nelson e Roberto Justus apoiando a candidatura adversária de Cida Borghetti. Um vídeo de Nelson Justus com duros ataques a Ratinho Junior ficou célebre. O resultado foi que, em Guaratuba, Ratinho Junior venceu Cida por ampla margem e Maurício teve quase o dobro dos votos de Nelson.

Nesta eleição municipal de 2024, a candidata de Roberto e Nelson, Fernanda Monteiro (PSD), utilizou o fato de pertencer ao mesmo partido do governador como uma das bases de sua campanha – outra foi a divulgação de suspeitas pesquisas que a mostravam na frente. A gestão de Roberto foi escondida na campanha de Fernanda.

Na reta final, uma esperada presença de Ratinho Junior ou um depoimento seu de apoio gravado não aconteceram, o que pesou ainda mais contra a candidata derrotada.