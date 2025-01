Roberto Justus gasta o dobro no Ano Novo e deixa a conta para Mauricio Lense

Imagem: Olhar de Guaratuba / reprodução do Facebook

Antes de tomar posse, o prefeito eleito de Guaratuba, Maurício Lense (Podemos), herda mais uma conta do prefeito Roberto Justus (PSD): a festa de Ano Novo, que custou mais do que o dobro dos anos anteriores e que ficou para ele pagar.

O evento da virada contou com o famoso Trio Águia, pertencente à família da candidata a prefeita derrotada Fernanda Monteiro (PSD) e que ficou famoso em processos na Justiça local e em Curitiba, e que teria vindo “de graça”.

Oficialmente, a Prefeitura de Guaratuba contratou apenas os fogos de artifício. O valor causa surpresa. Segundo o Correio do Litoral apurou, foram R$ 407.000,00, um aumento de mais de 100% em comparação com os últimos anos. Na virada do ano de 2022 para 2023, o contrato foi de R$ 175.000,00; em 2023, de R$ 197.800,00.

Segundo fontes, o valor não é o único problema. O contrato ainda não foi quitado e foi deixado como “restos a pagar”. O termo se refere a despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, e que precisam ter recursos disponíveis e atender às diversas condições legais.

Conforme o Correio apurou, foi feita uma manobra contábil para realizar a despesa, mas ela não atende as exigências, além de não ter o dinheiro disponível.

Auditoria nas finanças

O caso é dos muitos contratos e despesas que deverão ser analisados pela nova gestão, sob pena de comprometer as finanças do município já no começo do mandato. Derrotado na eleição municipal, Roberto Justus e seu grupo realizaram diversos contratos aditivos e pagamentos a partir de outubro. Eles devem passar por uma auditoria do novo prefeito e de sua equipe, conforme Lense já afirmou durante sua diplomação, no início de dezembro.

O espaço está aberto para Roberto Justus se manifestar. Há meses. ele não responde às perguntas e pedidos de esclarecimentos do Correio do Litoral.

Posse será às 18h

Maurício Lense e a vice-prefeita Evani Justus (MDB) serão empossados em um evento marcado para as 18h na Igreja Sagrada Familia, no bairro Cohapar. Pouco antes, os vereadores eleitos tomam posse e elegem a Mesa Diretora. O novo presidente da Câmara empossa o prefeito e a vice-prefeita.

A composição da Mesa Diretora já está definida nos bastidores pela base política do futuro governo, formada por 10 dos 13 vereadores: Ricardo Borba (Podemos), presidente; Cátia do Doro (PSD), 1ª secretária; Juliano Petruquio (MDB), vice-presidente; e Maria do Neno (PP), 2ª secretária.