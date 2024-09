Sob protesto da população, acontecem novas demolições de casas em Paranaguá

Reprodução de vídeo de Camila Valentim

A 14ª fase da Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa), na terça-feira (17), em Paranaguá, teve como alvo o bairro Vila do Povo, gerando novos protestos da população. Moradores denunciam demolição de uma residência e construção de valas que colocam em risco outras casas e seus ocupantes.

O objetivo da operação, promovida por órgãos federais, estaduais e pela Prefeitura de Paranaguá, é proteger os manguezais do município, inclusive derrubando casas. Já foram demolidas mais de 100, informa o Ministério Público Federal (MPF), um dos órgãos que coordenam a Aifa.

Nesta última ação, foram derrubadas “mais de 10 construções desocupadas, algumas ainda em andamento, além de muros que serviam de fracionamento de terrenos para futuras invasões”, diz o MPF. “Na Vila do Povo, foram identificadas na área dos mangues quatro construções muito precárias, indicando claro risco de desabamento e inundação, além de evidente risco social das pessoas que ali residem. Tais casas, por se tratarem de moradias, não foram alvo de demolição nesta fase da operação”, informa.

A procuradora da República Monique Cheker voltou a afirmar que “até a presente fase da operação, as equipes da Aifa demoliram apenas construções não ocupadas e em andamento; as construções ocupadas foram preservadas. Contudo, em casos de construções com risco de desabamento, oficiamos a Secretaria de Urbanismo para tomar providências que viabilizem nova moradia a essas pessoas ou pagamento de aluguel social.”

Apesar da afirmação da procuradora, nesta 14ª operação, repetiu-se a polêmica sobre a ocupação das casas derrubadas. A situação já havia acontecido em outras fases, inclusive com a demolição da casa do mestre fandangueiro Aorelio Domingues, que fez um protesto musical e uma denúncia ao Ministério Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Desta vez, foi destruída a casa de um morador identificado como Tiago, o que causou indignação em vizinhos. Segundo o Portal Boletim mostra em um vídeo, a mãe do morador passou mal e precisou ser levada de ambulância para atendimento médico.

Em outros casos, segundo denúncia da assistente social Camila Valentim, coordenadora do Coletivo Roda D”água, pessoas foram “coagidas a deixar suas casas” e “abertas crateras que colocam em risco a vida de várias pessoas”.

Em vídeo, ela mostra uma vala aberta ao lado de uma moradia para recuperação do mangue. “Qualquer enxurrada pode levar a casa e colocar em risco a vida de várias famílias, das crianças que aqui moram, principalmente”. Camila ainda denuncia que a Prefeitura não tem projeto de habitação popular e nem ofereceu proposta de realocação ou aluguel social.

Em um vídeo para justificar a Aifa, o prefeito Marcelo Roque diz que sua gestão construiu 8 casas no bairro Porto Seguro para realocar moradores despejados em ações de reintegração. O número inexpressivo foi motivo de novas críticas, durante a ação na Vila do Povo. O bairro foi criado à margens do rio Emboguaçu.

Em campanha para tentar eleger André Pioli como sucessor e a sobrinha Camila Roque como candidata a vice, Marcelo Roque critica as denúncias feitas por candidatos a vereador.

Servidor municipal – De acordo com o MPF, nesta terça-feira, ainda, foi notificado pelo Instituto Água e Terra (IAT) o proprietário de uma marina funcionando irregularmente e construída em área de preservação. A marina já havia sido autuada, mas o proprietário seguiu fazendo ampliações no local. “Para proteger a área da marina, o proprietário, que foi identificado como servidor público municipal, colocou um container em cima da calçada, dificultando o trânsito de cidadãos no local”, inforam o MPF.

Ainda, foram retirados dois caminhões inteiros de pneus e mais de 30 caminhões de entulhos, que formavam dois metros de aterro sobre as áreas dos manguezais, informa o MPF.

“Apenas casas desocupadas foram demolidas”, diz MPF

Sobre as áreas que já sofreram a intervenção da Aifa, Monique Cheker afirma que “a área onde estão ocorrendo as demolições de construções irregulares não residenciais é uma região alagada. Assim, as pessoas estão em risco constante. É possível ver que, assim que as construções são retiradas, a água do mangue entra novamente no local.”

A operação contou com a presença do MPF, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Água e Terra (IAT), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Ambiental (BPAmb), Guarda Municipal (GCM) e Prefeitura de Paranaguá, com suas secretarias e assistência social.

A Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa) foi instituída para remover construções irregulares localizadas nas áreas de proteção ambiental, bem como impedir que novas ocupações ocorram nestas áreas.

