Vereador Zaqueu critica despesa com aluguel de píers na baía de Guaratuba

Vereador Zaqueu critica despesa com aluguel de píers na baía de Guaratuba

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral – 19fev2025

O vereador Zaqueu Clarinda, o “Rato Ratatui”, criticou o valor pago pela administração passada pelo aluguel de dois píers na baía de Guaratuba e defendeu que a atual gestão não renove o contrato.

De acordo com o vereador, estão sendo pagos mais de R$ 13 mil por mês pelas estruturas para embarque e desembarque de barcos de lazer. O contrato de aluguel com uma empresa de São Paulo feito na gestão do ex-prefeito Roberto Justus venceu em abril de 2024 e foi renovado por mais 12 meses. O valor anual na renovação foi de aproximadamente R$ 160 mil.

O vereador revelou o gasto na sessão da Câmara desta segunda-feira (17), ao comentar o projeto do Governo do Estado para revitalização da orla da baía de Guaratuba. “O que me chamou a atenção foi sobre os píers, que são alugados. Aí eu fui atrás de quanto é pago… acredito até que a gestão passada usou muito mal o dinheiro (…)”, disse. “Em abril vence o contrato, espero que o nosso prefeito não renove”.

O vereador ainda comentou os outros investimentos importantes que o município precisa fazer e que a Câmara está discutindo, particularmente na área da saúde, e considera o aluguel dos píers uma despesa supérflua. “É a mesma coisa que eu fosse comer, no final de semana, uma pizza numa pizzaria e, na segunda-feira, a Copel, corta a minha luz. Então, se falta para o básico, não vamos gastar no desnecessário”.