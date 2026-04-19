Viaje Paraná tem reunião de alinhamento em Miami para próxima temporada de cruzeiros
Os encontros aconteceram no Setrade Cruise Global 2026, maior hub do ramo de navios de cruzeiro no mundo
Uma comitiva do Viaje Paraná – órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo (Setu-PR) – segue em Miami (EUA) reunindo-se com importantes marcas, agências e empresas que trabalham com o segmento de turismo náutico. Os encontros aconteceram no Setrade Cruise Global 2026, maior hub do ramo de navios de cruzeiro no mundo.
O evento teve início no dia 13 e encerra nesta quinta-feira (16). Dentre diversas conversas, a comitiva teve uma reunião de alinhamento com representantes do Grupo MSC Cruzeiros. O foco foram assuntos relacionados à chegada dos navios da empresa que vão atracar no Estado neste ano, garantindo ainda mais segurança e qualidade na experiência.
A temporada 2026-2027 de navios de cruzeiro deve começar em dezembro e seguir até o começo do ano que vem, novamente, trazendo turistas de diversas partes do mundo até Paranaguá. Devem ser 12 escalas realizadas pelo navio MSC Música, que conta com diversos atrativos e opções de entretenimento em seu interior.
“A próxima temporada será muito importante ao município e aos diversos indicadores positivos que o turismo paranaense tem alcançado, aumentando, por exemplo, as chegadas de viajantes internacionais no Estado. Esses cruzeiros trazem turistas que conhecem nossa cultura, nossos atrativos naturais e impulsionam diretamente a economia local, injetando moeda estrangeira em nossos serviços”, diz Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.
Essa será a terceira temporada de navios de cruzeiro no Litoral do Paraná. A primeira aconteceu entre dezembro de 2023 e março de 2024, com 16 paradas, nas quais mais de 39 mil turistas foram recepcionados na Praça Mario Roque pela Secretaria do Turismo (Setu-PR), Viaje Paraná, Adetur Litoral e com apoio da Portos do Paraná, movimentando mais de R$ 25 milhões na economia local.
A segunda temporada também teve receptivo montado pelo Governo do Estado, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Na ocasião, foram mais de 19 mil cruzeiristas em oito paradas no Litoral do Paraná. Além delas, diferentes navios de cruzeiro atracaram e fundearam fora das temporadas, como o navio Silver Whisper, que trouxe turistas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México e outros países ao Litoral do Estado, em dezembro de 2025.
SEATRADE – Considerado o maior hub e ponto de encontro para empresas, líderes, profissionais e operadoras de turismo náutico e de navios de cruzeiros no mundo, o Seatrade Cruise Global espera receber neste ano mais de 11 mil participantes, de mais de 100 países, inseridos na indústria mundial de viagens de cruzeiros.
É a terceira vez consecutiva que o Viaje Paraná participa do evento, desta vez, por meio de um estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), que selecionou destinos e expositores com potencial para impactar esse público. O foco do Estado é mostrar o potencial paranaense nesse segmento, com resultados práticos, que podem atrair novas empresas e investimentos no setor.