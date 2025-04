Vídeo mostra início da concretagem da Ponte de Guaratuba

A construção da Ponte de Guaratuba tem, neste mês de abril, o início da concretagem de dois vãos no trecho pré-moldado. A execução representa um avanço importante na construção da superestrutura da ponte, que liga as duas margens da baía de Guaratuba e facilita a ligação com o município de Matinhos.

A execução das lajes dos vãos contou com a aplicação de 120 metros cúbicos de concreto, o que equivale a cerca de 15 caminhões betoneira. A operação exigiu aproximadamente 12 horas contínuas de trabalho e envolveu diretamente uma equipe de 40 profissionais, entre operários, engenheiros e técnicos.

Cada vão representa a distância entre dois apoios consecutivos da ponte, compostos por pilares e fundações que sustentam a superestrutura. A obra total conta com 23 vãos, sendo 20 no trecho pré-moldado e três adicionais no segmento estaiado da ponte.

De acordo com a engenheira do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Larissa Vieira, as obras seguem um trabalho técnico rigoroso, priorizando segurança, qualidade e sustentabilidade. “Esse avanço demonstra não apenas o cumprimento do cronograma, mas também a eficiência do método de trabalho adotado, com o uso de elementos pré-moldados que aceleram a execução e garantem qualidade estrutural”, explica.

O diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti, também destacou a importância da integração entre planejamento e execução. “Essa etapa é resultado de um esforço conjunto entre equipes de campo e coordenação técnica. O uso de soluções pré-moldadas e o controle rigoroso dos processos construtivos têm sido fundamentais para manter a qualidade e o ritmo da obra”, afirma.

A tecnologia empregada nessa fase da construção envolve a utilização de estruturas pré-moldadas, fabricadas no canteiro de obras e transportadas até os apoios.

Inicialmente, são lançadas as vigas longarinas sobre travessas, seguidas pelas chamadas pré-lajes, que são placas de concreto que funcionam como fôrmas para a laje definitiva. Essa técnica dispensa o uso de escoramentos tradicionais, agilizando o processo de execução.

Após a instalação das pré-lajes, é feita a colocação das armaduras metálicas, seguida da concretagem da laje. Com o concreto já curado, a laje receberá o revestimento final que comporá a pista de rolamento para os veículos.

O engenheiro Douglas Oening, coordenador do Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, afirma que a equipe está acompanhando de forma contínua e rigorosa todos os processos da obra. “Nossa atuação como consórcio supervisor é garantir que cada etapa da obra seja executada em conformidade com os projetos, normas técnicas e padrões de qualidade exigidos pelo DER/PR. A concretagem dos dois primeiros vãos é um marco que evidencia o cumprimento do cronograma e a eficiência do método construtivo adotado pela executora”, enfatiza.

PONTE – A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. Em fevereiro, a estrutura alcançou a marca de 44,2% de execução – mostrando a agilidade dos trabalhos das equipes no canteiro de obras. Para conferir as obras em tempo real acesse o site www.pontedeguaratuba.pr.gov.br.