Decisão de ex-prefeito de Guaratuba sobre veículos será investigada

Reprodução da postagem de Roberto Justus

A Prefeitura de Guaratuba confirmou, em nota oficial, um novo problema que o ex-prefeito Roberto Justus (PSD) deixou para o município. Desta vez foi na frota de veículos insuficiente para atender os serviços públicos.

De acordo com a atual administração, além de deixar vários setores desprovidos de veículos, contratos públicos foram encerrados e licitações abortadas sem justificativa legal. Segundo a nota e documento divulgado, o ex-prefeito não renovou o seguro da frota de veículos logo após as eleições, contrariando o que havia determinado quatro dias antes da derrota eleitoral. “Esse fato está sendo objeto de investigação interna e posteriormente serão adotadas as medidas legais cabíveis”, informa a prefeitura.

A nota oficial foi divulgada após uma publicação do próprio ex-prefeito na rede social em que lança dúvidas sobre o uso de um veículo durante a noite, após uma acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete da prefeitura.

Roberto Justus recebeu a resposta na nota e em comentário na própria postagem. “Acordei ouvindo o prefeito Maurício dizer que a frota de veículos de Guaratuba estava sucateada, sem nenhuma condição de operação. Vou dormir com a notícia deste acidente envolvendo a caminhonete da procuradoria fiscal. Em 31/12/2024 ela estava impecável. Só me resta pedir pra que esta nova gestão tenha mais cuidado com o patrimônio municipal. E pare de tentar colocar a culpa nos outros… A propósito… qual serviço o veículo da procuradoria fiscal estaria fazendo neste horário?”

A resposta em comentário de Fabiano Rodrigo da Costa:

“Respondendo o questionamento a caminhonete da procuradoria estava a serviço da segurança pública pois a segurança não tem carro pra trabalhar, assim como as vans do esporte estão ajudando na Saúde e urbanismo. Devido ao caos deixado pra administração anterior no caso a SUA!”

A íntegra da Nota Oficial

“Na sexta-feira (10), um veículo do município de Guaratuba envolveu-se em um acidente de trânsito cuja colisão foi ocasionada por um motorista que avançou a via preferencial.

Em razão da culpa ter sido de terceiro, o departamento jurídico foi acionado para buscar a reparação do dano.

O veículo público pertence ao município e está disponibilizado à Procuradoria Fiscal, mas estava sendo utilizado emergencialmente pela Secretaria de Segurança e Trânsito diante da ausência de veículos suficientes para tão importante e essencial atividade pública.

Informa-se também que a gestão anterior rescindiu o contrato e devolveu todos os carros locados, deixando vários setores desprovidos de atendimento básico, gerando vários prejuízos à população.

Além disso, constatou-se que vários contratos públicos foram encerrados e licitações abortadas sem justificativa legal, o que afeta a continuidade administrativa e viola os Princípios da Administração Pública.

Outro fato gravíssimo foi a decisão do ex-prefeito de não renovar o seguro da frota de veículos, tendo revogado a decisão de renovação do seguro logo após as eleições, fato este que coloca em risco o patrimônio do município.

Esse fato está sendo objeto de investigação interna e posteriormente serão adotadas as medidas legais cabíveis.“

O espaço está disponível para esclarecimentos de Roberto Justus e da atual administração e este texto poderá ser atualizado.

Documento divulgado junto com a Nota Oficial da Prefeitura

